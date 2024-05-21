6 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı

21 May 2024 20:20 - Güncelleme : 21 May 2024 20:44

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde belirlenen adreslere DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.

10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere toplam 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.Y. (35) ve A.C.G. (31) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.