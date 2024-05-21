6 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde belirlenen adreslere DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.
10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere toplam 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.Y. (35) ve A.C.G. (31) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.