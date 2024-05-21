Tgrt Haber
Haberler>Gündem>6 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı

6 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 20:20 - Güncelleme : 21 May 2024 20:44

Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri tarafından Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Malatya ile Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde belirlenen adreslere DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.

10 ŞÜPHELİDEN 8'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken A.A. (28), A.Ç. (28), H.Y. (27), Y.Ç. (26), S.Ç. (21), M.E.K. (32), İ.Ç. (21) ve Ş.B. (25) isimli şahıslar olmak üzere toplam 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.Y. (35) ve A.C.G. (31) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı - 1. Resim

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirilirken soruşturma devam ediyor.

6 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 8 kişi tutuklandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...