6 kişi tarafından öldüresiye darbedildi! Dehşet anları kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 10:59 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:08
Şanlıurfa'da sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi, 6 kişi tarafından öldüresiye darbedildi. Korkunç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde bir site bahçesinde önü kesilen kişi, 6 kişilik grup tarafından korkunç şekilde dövüldü. Tekme, tokat ve sopalarla dakikalarca dövülen kişi, site sakinleri tarafından güçlükle kurtarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan kişi, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan darp olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı