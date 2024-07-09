Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında sular durulmuyor! Tüyler ürperten yeni iddialar

Bir kız bir erkek evlatları olan çift, geçtiğimiz anlaşmalı olarak boşanmıştı. Eşinin nafaka ödemediğini anlatan Nagehan Alçı, "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık." dedi.