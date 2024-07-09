Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında sular durulmuyor! Tüyler ürperten yeni iddialar
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 11:19
Geçtiğimiz yıl boşanan Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki gerginlik devam ediyor. Konuk olduğu programda açıklamalarıyla dikkat çeken Nagehan Alçı, “Korkunç hakaretler, mesajlar, fiziksel şiddet uyguluyordu. Eve polis çağırdım. Benim kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu.” dedi.
Nagehan Alçı, 2023 yılında tek celsede boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü belirten Nagehan Alçı, eski eşinin nafaka ödemediğini ilk kez açıkladı.
NAGEHAN ALÇI'DAN RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA YENİ İDDİALAR
Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı’dan tek celsede boşanan gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Son olarak katıldığı programda eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan fiziksel şiddet gördüğünü belirterek, “Korkunç hakaretler, mesajlar, fiziksel şiddet uyguluyordu. Eve polis çağırdım. Benim kazandığım parayı ilk gün elimden alıyordu.” dedi.
Bir kız bir erkek evlatları olan çift, geçtiğimiz anlaşmalı olarak boşanmıştı. Eşinin nafaka ödemediğini anlatan Nagehan Alçı, "Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık." dedi.
Kaynak: tgrthaber.com