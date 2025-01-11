6 Şubat depreminde yıkılan Bilge Sitesi davası: MHP'li eski belediye başkanı için tepki çeken karar

11 Ocak 2025 03:58 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 04:01

6 Şubat depreminde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi’ne ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Depremde yıkılan sitenin sorumluluğuyla suçlanan ve 21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara için yeni karar açıklandı.

Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat Kahramanmaraş​ merkezli depremlerde Osmaniye’de yıkılan Bilge Sitesi'nde 105 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

105 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİTENİN DAVASINDA TAHLİYE KARARI

“Bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezası alarak tutuklanan önceki dönemOsmaniye​ Belediye Başkanı Kadir Kara, eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç, yapılan itiraz üzerine “adli kontrol şartıyla” tahliye edildi.

Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, davanın başından beri tutuklu bulunan fenni mesul Ayhan Gedik’in tutukluluğunun devamına karar verildi. Bilge Sitesi, 6 Şubat’taki yıkıcı depremde yerle bir olmuş, site sakinlerinden 105 kişi hayatını kaybetmişti. Mahkeme, sanıklara 21 yıl hapis cezası verirken, sanıkların tahliyesi, adalet arayan depremzede yakınları tarafından tartışmalara yol açtı. Kararın ardından gözler, dava sürecinin nasıl şekilleneceğine çevrildi.