6 Şubat'ı bilmişti.. Deprem kahininden korkutan uyarı: 2 kenti işaret etti

11 Haziran 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:43

Özellikle 6 Şubat depreminden sonra tahminleriyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir uyarıda daha bulundu.

ASRIN FELAKETİNDEN ÖNCE SÖYLEMİŞTİ: "7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK"

6 Şubat 2023 yılındaki depremden üç gün önce "Er ya da geç bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" şeklinde tweet atan ve haklı çıkan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde Tokat'ta gerçekleşen depremi de doğru tahmin etmişti.

18 Nisan 2024 saat 01.39'da “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarmıştı. Hoogerbeets'in 01.39'daki uyarısından 16 saat 32 dakika sonra 18:11'i gösterdiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremle sarsıldı.

TOKAT VE HATAY'A DİKKAT ÇEKTİ

Hoogerbeets, yaptığı son açıklamada Tokat ve Hatay bölgelerine yeniden dikkat çekti. Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir” diyerek takipçilerini uyardı.

Hoogerbeets'in tahminleri, bilim camiasında da bazı kesimler tarafından tartışma konusu oldu. Hoogerbeets'in kullandığı yöntemlerin bilimsel dayanağı olmadığına dair görüşler olsa da geçmişte yaptığı bazı doğru tahminler, kamuoyunda büyük ilgi ve tartışmaya neden oldu.