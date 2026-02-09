6 Şubat'tan etkilenen Adıyaman'da saat kulesinin çevresindeki binalar bitmedi mi? Fotoğraflı iddiaya cevap var

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen kentler arasında olan Adıyaman'la ilgili sosyal medyada fotoğraf paylaşılarak bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIP "3 YILDA BİTMEDİ" YALANINI ATTILAR

Söz konusu iddiada kent merkezindeki saat kulesinin çevresindeki binaların 3 yıldır tamamlanamadığı öne sürüldü. İddianın yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Merkezden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17’yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

GÖRÜNTÜLER 2023 YILINA AİT ÇIKTI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntülerin güncel olmadığı ve 2023 yılı içerisinde servis edildiği tespit edilmiştir. Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda saat kulesi çevresinde yer alan binaların inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış, bölge aktif olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır.

Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya ve devlet-vatandaş güvenini sarsmaya yönelik oluşturulan asılsız ve yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2020875352755622289