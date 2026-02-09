Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

6 Şubat'tan etkilenen Adıyaman'da saat kulesinin çevresindeki binalar bitmedi mi? Fotoğraflı iddiaya cevap var

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizden Adıyaman'da saat kulesinin çevresindeki inşaatların 3 yıldır tamamlanamadığı yönünde görseller paylaşılarak ortaya atılan iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.

6 Şubat'tan etkilenen Adıyaman'da saat kulesinin çevresindeki binalar bitmedi mi? Fotoğraflı iddiaya cevap var
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen kentler arasında olan 'la ilgili sosyal medyada fotoğraf paylaşılarak bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIP "3 YILDA BİTMEDİ" YALANINI ATTILAR

Söz konusu iddiada kent merkezindeki saat kulesinin çevresindeki binaların 3 yıldır tamamlanamadığı öne sürüldü. İddianın yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

6 Şubat'tan etkilenen Adıyaman'da saat kulesinin çevresindeki binalar bitmedi mi? Fotoğraflı iddiaya cevap var

Merkezden yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organları ve hesaplarında yer alan, “Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17’yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

GÖRÜNTÜLER 2023 YILINA AİT ÇIKTI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntülerin güncel olmadığı ve 2023 yılı içerisinde servis edildiği tespit edilmiştir. Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda saat kulesi çevresinde yer alan binaların ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış, bölge aktif olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılmaktadır.

6 Şubat'tan etkilenen Adıyaman'da saat kulesinin çevresindeki binalar bitmedi mi? Fotoğraflı iddiaya cevap var

Kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya ve devlet-vatandaş güvenini sarsmaya yönelik oluşturulan asılsız ve yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2020875352755622289

ETİKETLER
#deprem
#sosyal medya
#dezenformasyon
#adıyaman
#inşaat
#Saat Kulesi
#Gündem
