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6 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Çarptı arkasına bile bakmadan kaçtı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 09:51

Hatay'da meydana gelen feci kazada 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa hızla gelen motosiklet çarptı. Sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Feci kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Hatay'da motosikletlinin 6 yaşındaki çocuğa çarptığı anlar yürekleri ağza getirdi. Cadde üzerinde karşıdan karşıya geçen 2 çocuktan 6 yaşındaki Gazvan Elhamdan isimli çocupa bir motosiklet çarptı. Feci kazada yaralanan çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı kameralara saniye saniye yansırken motosiklet sürücüsü ise arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaralı çocuk hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edilirken motosiklet sürücüsünü tespit etmek için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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