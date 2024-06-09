7 sokak köpeği birbirine saldırdı! Vatandaşlar korkudan yürüyemedi

09 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:14

İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde araç geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nin ortasında 7 sokak köpeği birbirine saldırdı.

VATANDAŞLAR BEKLEDİ

Havlayarak birbirlerine saldıran köpekleri gören vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken, o sırada yolu kullanan vatandaşlar ise bekledi. Köpekler bir müddet caddede dalaştıktan sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.

O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.