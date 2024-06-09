7 sokak köpeği birbirine saldırdı! Vatandaşlar korkudan yürüyemedi
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:14
Bolu'da 7 başıboş köpek birbirine girdi. Caddede yürüyen vatandaşlar yoldan geçemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde araç geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nin ortasında 7 sokak köpeği birbirine saldırdı.
VATANDAŞLAR BEKLEDİ
Havlayarak birbirlerine saldıran köpekleri gören vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken, o sırada yolu kullanan vatandaşlar ise bekledi. Köpekler bir müddet caddede dalaştıktan sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.
O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı