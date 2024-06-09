Tgrt Haber
Haberler>Gündem>7 sokak köpeği birbirine saldırdı! Vatandaşlar korkudan yürüyemedi

7 sokak köpeği birbirine saldırdı! Vatandaşlar korkudan yürüyemedi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:14

Bolu'da 7 başıboş köpek birbirine girdi. Caddede yürüyen vatandaşlar yoldan geçemedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece saatlerinde araç geçişine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nin ortasında 7 sokak köpeği birbirine saldırdı.

VATANDAŞLAR BEKLEDİ 

Havlayarak birbirlerine saldıran köpekleri gören vatandaşlar ne olduğunu anlayamazken, o sırada yolu kullanan vatandaşlar ise bekledi. Köpekler bir müddet caddede dalaştıktan sonra ara sokaklarda gözden kayboldu.
O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...