Dursun Özbek'ten Ali Koç'a ağır salvo: Adımı ağzına alırken iki sefer düşün

09 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 14:16

Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın Alı Koç'a 'Hallac-ı Mansur'u oku' tavsiyesi gündem oldu! Ne söylemek istediği ortaya çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un açıklamalarına ilişkin konuştu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap veren Özbek, "Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!" dedi.

"TAMAMEN KAYIKÇI KAVGASI!"

Özbek'in açıklamalarında satır başları:

"Akşam iki başkan televizyon kanalında buluştular. İki spor adamı buluşuyor diye insanlar izledi. Tamamen kayıkçı kavgası! Futbolla, sporla ilgili olmayan tartışmalar! Türk sporuna hiçbir faydası olmayan yayın oldu."

"ADIMI AĞZINA ALIRKEN, İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN!"

"Zengin yalı çocuğunun söyledikleri dikkatimi çekti! Çok dikkat etsin! Galatasaray Başkanı'nın adını ağzına alırken, iki kez düşünsün! Bu tribünlere insanları toplayım, ligden çekilme konuşup, geri vites yapıp... Salla babam salla! Biraz dikkat etsin. Aziz Bey ikili, mikili bir şey söyledi ama kendisi destede yok

"TÜRK SPOR TARİHİNİ ÖĞRENSİNLER"

"Türk sporuna hiçbir faydası olmayan bir yayın! Yayın zaten zamanında bitmedi, kesildi diye düşünüyorum. Onlara tavsiyem Türk spor tarihini öğrensinler, gelip açtığımız sergiyi gezsinler. Türkiye'nin en büyük spor kulübü kimmiş, öğrenmiş olurlar."

"ALİ BEY HADDİNİ BİLSİN!"

"Ali Bey haddini bilsin! Yalıda büyümüş zengin çocuğu olmak, böyle hadsiz konuşmayı gerektirmez. Galatasaray Başkanı hakkında konuşurken, iki kez düşünsün! Sağda, solda sallamaya benzemez! Dikkat etsin!. Bankalar Birliği'nden çıkmanın altyapısını hazırladık. Altı sene önce Bankalar Birliği'nden çıkma konusunu söyledim. Bazı arkadaşlar yeni idrak ediyor! Bu da Galatasaray'ın bakışını gösteriyor."

"AYARLARINI BOZDUK"

"İki tane başarısız başkan konuştu. Bu tavırlarla zaten başarılı olamazlar, mümkün değil. Galatasaray'ın başarılarını yaşamaya devam edecekler. Galatasaray'ın başarı silsilesi, ayarlarını bozdu"