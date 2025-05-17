7 üniversitenin rektörü değişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları 17 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile birlikte, Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu atandı. Kapadokya Alan Başkanlığına ise Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ise Genel Müdür Yardımcılığına Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı. Türkiye genelinde yedi üniversitenin rektörlük koltuğunda da değişiklik yapıldı.

Yeni atanan isimler şöyle:

Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turan Sağer getirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Akkaya atandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen görevlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Gürel getirildi.

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersin Köse atandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın görevlendirildi.