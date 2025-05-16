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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış zirvesi sonrası çarpıcı açıklama: 'Masada ve sahada güçlü Türkiye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul GENÇFEST programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında barışın sağlanması için yürüttüğü diplomatik çabalara dikkat çekti. Gençlere hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin artık sahada ve masada söz sahibi bir ülke olduğunu vurgularken, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını net ifadelerle dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış zirvesi sonrası çarpıcı açıklama: 'Masada ve sahada güçlü Türkiye'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 20:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İstanbul GENÇFEST programında gençlerle buluştu. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki etkinlikte konuşan Erdoğan, hem Türkiye’nin tarihi direniş gücüne hem de gençliğin gelecekteki rolüne dikkat çekti. Gündeminde uluslararası krizlerden terörle mücadeleye kadar birçok başlık yer alan Erdoğan, “Terör biterse tezgahları dağılacak” sözleriyle dikkat çeken bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış zirvesi sonrası çarpıcı açıklama: 'Masada ve sahada güçlü Türkiye'

"SIRADAN BİR MİLLET DEĞİLİZ"

Açıklamalarından satır başları:

-Siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça muteber bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi, sevgiyi, merhameti ve büyük bir medeniyetin zengin bir mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz, ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız.

-Biz öyle sıradan bir devlet değiliz, sıradan bir millet değiliz. 100 yıldır 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet değiliz. Moğollar geldi Haçlılar geldi, taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmadılar ama biz vazgeçmedik. Timur geldi Anadolu'yu istila etti yılmadık, yıkılmadık. Şah İsmail vatanımızı sarstı eyvallah demedik. Her fetret döneminden daha güçlü çıktık. Küllerimizden yeniden doğduk. Daha güçlü boy verdik, filiz verdik. Evladı olduğunuz bu aziz millet başka milletlere benzemez. Damarlarımızda akan kanda tarihin birikimi, tecrübesi var. Bizi büyük millet yapan da işte o tecrübedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış zirvesi sonrası çarpıcı açıklama: 'Masada ve sahada güçlü Türkiye'

"MASADA VE SAHADA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR"

-Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız. Şu anda gözlerimiz Filistin üzerinde Gazze üzerinde, Libya'da Sudan'da, Afrika'da. Gözlerimiz Rusya Ukrayna savaşında. Barış için huzur için ateşkes için tek tek çabalıyoruz. Akan kanı durdurmak için, zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yıldızı parlayan bir Türkiye var. Barışın öncülüğünü Türkiye üstleniyor. İnsani diplomasinin sancaktarlığını Türkiye yapıyor. Artık olayları seyreden değil, yöneten bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE ULAŞACAĞIZ"

-Biz bu topraklarda özgürce yaşayabilmek için mücadele verdik. Fidan gibi delikanlılarımız toprağa düştü. Terör saldırılarında on binlerce canımızı kaybettik. Şehitlerimizin hepsinden rabbimiz razı olsun. Ekonomik açıdan da ağır bir faturayla karşı karşıya kaldık. Hedefe ulaşana kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline ulaşacağız. Terör örgütü kendini feshettiğini açıklayınca bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllarca terör örgütüne tek söz etmeyenler birden örgütün kanlı geçmişini hatırladılar. Neredeyse terör örgütüne gidip 'Yapmayın terörü bırakmayın" diye yalvaracaklar. Terörden nemalandılar, boğazda viskilerini yudumlayıp devrimcilik oynarken terörden kazandılar, terörden kendilerine iktidar devşirdiler. Terör biterse tezgahları dağılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış zirvesi sonrası çarpıcı açıklama: 'Masada ve sahada güçlü Türkiye'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda katılan sanatçılar Ferhat Göçer ve Sagopa Kajmer ile katılımcıları selamladı.

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