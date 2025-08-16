8 ildeki yangınlar kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 noktada devam eden orman yangınları hakkında son durumu paylaştı. Yumaklı, orman yangınlarına kara ve havadan yürütülen yoğun müdahaleler sonucunda 8 noktada kontrol sağlandığını açıkladı.



TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara, kara ve havadan yapılan yoğun müdahalelerin sonucunda; Mersin Anamur, Mersin Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Kocaeli Karamürsel yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.