Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem! Av yasağı geliyor

Mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı hatalardan dolayı bu yaz da yurdun çok farklı kentlerinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Bu durumun önüne geçmek için bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunu belirterek, "Dikkat etmediğiniz piknik ateşi, sigara izmariti, bahçe temizliği yaparken çöplerin yakılması. İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı" dedi. Yumaklı ayrıca bu yıl için av yasağı geleceğini aktardı.

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem! Av yasağı geliyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
11:04
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
11:04

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir canlı yayında orman yangınlarıyla ilgili son duruma yönelik açıklamalarda bulundu ve dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem! Av yasağı geliyor

"YANGINLARIN YÜZDE 96'SI İNSAN KAYNAKLI"

Orman yangınlarının yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hava sıcaklığı 30 derecenin üstündeyse, nem 30'un altındaysa ve rüzgar 30 km üstündeyse orman yangını için ortam hazırlanmış oluyor. Küçücük bir kıvılcım çok ciddi bir tahribata neden oluyor. Doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklı. Dikkat etmediğiniz piknik ateşi, sigara izmariti, bahçe temizliği yaparken çöplerin yakılması. İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı" dedi.

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem! Av yasağı geliyor

AV YASAĞI GELECEK

Yumaklı ayrıca bu yıl için av yasağı getirileceğini de duyurdu. Bakan Yumaklı, "Orman yangınları sebebiyle bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. İlk kez burada söylüyorum. Oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangınlarına yeni önlem! Av yasağı geliyor

"KARAMÜRSEL'DEKİ YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA"


'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktaran Bakan Yumaklı, "Dünden bu güne devreden bir yangın vardı Kocaeli Karamürsel'de. Büyük ölçüde kontrol altında. Mersin Anamur- Silifke, Afyonkarahisar, Çanakkale, Diyarbakır Lice'deki yangınların tamamı kontrol altına alında. Sadece Kocaeli Karamürsel'de devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altında. Bir sağa bir sola giden rüzgarlar kontrol altına alınmasını engelledi" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#karamürsel
#Ortaya Çıkan-yangın
#Sel-durumu
#Ipek-ateş
#Av-yasağı
#Gündem
