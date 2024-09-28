8 katlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kamerada

28 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:02

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki bina iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 8 katlı binanın yıkım anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Hatay​'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya​ ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.