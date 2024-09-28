8 katlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:02
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki bina iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 8 katlı binanın yıkım anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.
Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu kadar büyük bir felaketin ardından böyle çalışmalar devam ediyor olması moral verici, umarım bölgede en kısa sürede normalleşme sağlanır