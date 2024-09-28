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8 katlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Eylül 2024 10:02 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:02

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Hatay'daki bina iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. 8 katlı binanın yıkım anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binanın kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

8 katlı bina yerle bir oldu! O anlar saniye saniye kamerada - 1. Resim

Hatay​'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya​ ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aylin28 Eylül 2024 10:07

Bu kadar büyük bir felaketin ardından böyle çalışmalar devam ediyor olması moral verici, umarım bölgede en kısa sürede normalleşme sağlanır

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