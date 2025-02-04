80 bin TL için alnına yaptırdığı dövme herkesi şoke etti! 

04 Şubat 2025 00:26 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 00:28

Türkiye’nin popüler YouTube içerik üreticilerinden Orkun Işıtmak’ın sunduğu Açık Eksiltme adlı yarışma programında yaşanan ilginç olay, sosyal medyada büyük ses getirdi. Yarışmada yer alan bir genç, 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak "enayi" kelimesini dövme yaptırmayı kabul etti.

İçerik üreticisi ve YouTuber Orkun Işıtmak, Açık Eksiltme yarışmasında yarışmacılardan birinin anlına 'enayi' dövmesi yaptırdı. Yarışmacı açık artırmaya girerek 80 bin TL karşılığında alnına kalıcı olarak ‘enayi’ kelimesini dövme yaptırmayı kabul etti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ!

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bir kesim, yarışmacının elde ettiği ödülün gerçekten buna değip değmeyeceğini tartışırken, diğerleri içerik üretimi uğruna gerçekleştirilen bu tür eylemlerin sınırları zorladığını öne sürdü.

Öte yandan, bazı yorumcular ise bireylerin kendi bedeni üzerinde karar verme hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, yarışmacının seçimine saygı duyulması gerektiğini ifade etti.