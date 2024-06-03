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9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:50
9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

19 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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