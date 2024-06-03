9 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Haziran 2024 09:38 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:50
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.
Kırklareli'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü, midibüs ve otobüslerin de arasında bulunduğu 9 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
19 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlardaki 19 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı