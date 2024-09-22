9 katlı bina yerle bir oldu! O anlar dron kamerasında

22 Eylül 2024 09:09 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:21

6 Şubat 2023 deprem felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde 9 katlı, hasarlı bina iş makinesi ile yıkıldı. O anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

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Kahramanmaraş​'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerde ağır hasar alan Hatay​'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

YIKILMA ANI KAMERADA

Merkez Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. İşlem esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkım anı havadan dron kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

"BİR ANDA DÜŞTÜ VE YIKILDI"

Binanın yıkılma anına şahit olan Ahmed Salam, "Depremde hasar alan bina yıkıldı. İş makinesi vurarak binayı yıktı. Binaya bakıyordum bir anda bina düştü ve yıkıldı" ifadelerini kullandı.