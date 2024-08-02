A Jet uçağının iniş takımları açılmadı! Defalarca pisti pas geçti: Yüreklerin ağza geldiği anlar

02 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:11

Uçakta 'biyolojik tehlike' paniği! Herkes bir anda kusmaya başladı

Uçakta 'biyolojik tehlike' paniği! Herkes bir anda kusmaya başladı

Yolcu uçakta düşük yaptı: O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı

Yolcu uçakta düşük yaptı: O anlar kule-pilot konuşmalarına yansıdı

A Jet'in Trabzon'dan 10.55'te kalkan Boeing 737 uçağı, saat 12.30 civarında Bursa Yenişehir Havalimanı'na inmek üzere alçalmaya başladı. Ancak teknik bir arıza nedeniyle uçağın iniş takımları açılmadı. Bursa'da piste 3 metre yakınına kadar alçalan uçak, tekerleklerin açılmaması nedeniyle pisti son anda pas geçti.

İSTANBUL'DA DA PİSTİ PAS GEÇTİ

Uçak daha sonra İstanbul'a yöneldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönelen uçak, alçaktan uçuş yaparak İstanbul Havalimanı'na geçti. İtfaiye ve ilk yardım ekiplerinin ambülansları pisti dizdiği sırada acil iniş koduyla bir iniş denemesi daha gerçekleştiren A Jet uçağı, iniş takımları yine açılmayınca tekrar büyük bir hızla havalandı.

İKİNCİ DENEMEDE İNİŞ YAPABİLDİ

İki pas denemesiyle yolcuların yüreklerini ağızlarına geldi. Saat 13.17'de yapılan ikinci denemede iniş takımlarının açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yapıldı.

YOLCULAR HIZLA UÇAKTAN TAHLİYE EDİLDİ

Yolcular hızla uçaktan tahliye edildi ve havalimanının içine alındılar. Çoğu panik atak geçirdiklerini belirten yolcu, ölümden döndüklerini söyledi ve bir an önce Bursa'ya gitmek istediklerini ifade etti. Yolcular otobüslerle Bursa'ya gönderildi.