ABB konser davasında yeni gelişme! 3 sanık için yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin davada, tahliye edilen 3 sanık hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

ABB konser davasında yeni gelişme! 3 sanık için yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamaları nedeniyle açılan davada kritik bir hamle yaptı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçtiğimiz celsede verdiği tahliye kararlarına savcılık tarafından itiraz edildi.

3 SANIK İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son celsede, tutuklu yargılanan 5 sanığın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

ABB konser davasında yeni gelişme! 3 sanık için yakalama kararı çıkarıldı

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında, piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı öne sürülen iddianamede, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor ile 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2024 döneminde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedilmişti.

HAPİS CEZALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede, sanıklar ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında, "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar istenmişti.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş Bakır, şirket sahipleri Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 sanığın yargılandığı davada 8 Ocak'ta görülen celsede ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

ABB konser davasında karar verildi!
ABB'ye konser soruşturması! Başsavcılıktan tahliye kararına itiraz

