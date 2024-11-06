ABD seçimlerini Donald Trump kazandı! Türkiye ile ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? Uzman isimden çarpıcı değerlendirmeler

06 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:35

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu. Tüm anketlerde seçimi önde götüren Kamala Harris hayal kırıklığına uğradı. Seçilirsem Orta Doğu'dan ABD askerini çekeceğim diyen Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesini tgrthaber.com'a değerlendiren Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak; Orta Doğu'da kartların yeniden dağıtılacağını ifade ederek, Türkiye ile olan ilişkilerin nasıl gelişeceğine dair değerlendirmeler yaptı. İşte detaylar...

ABD’de tarihi seçim sona erdi. Bir tarafta Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump diğer tarafta ise Demokratların adayı Kamala Harris yarıştı. Son derece sıcak geçen seçim sürecinde ilk başta Joe Bıden, Donald Trump’ın rakibi olmuştu ancak sonrasında sağlık sorunlarından dolayı adaylıktan çekilme kararı almıştı. Mevcut Başkan Joe Bıden’ın yerine aday olan Kamala Harris oldukça iddialı bir seçim süreci geçirdi. Neredeyse yapılan tüm anketlerde Trump’ın önünde çıkan Kamala Harris, başkan olacağına garanti olarak bakıyordu. Önceki dönemde başkanlık yapan Donald Trump’a, seçim sürecinde suikast girişimi de gerçekleştirilmişti. ABD’de yaşanan bu olaydan sonra Trump; ‘Yarıştan kesinlikle çekilmeyeceğim’ ifadesini kullandı.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel’e seçim sürecini ve sonucun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağına dair konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğr. Gör. Yeliz Albayrak; Donald Trump’ın seçilmesinin Türkiye için daha olumlu olacağını ve iletişim masalarının daha rahat kurulacağını ifade etti. İşte röportajın detayları:

TRUMP MÜSLÜMANLARIN DESTEĞİNİ ALDI!

Donald Trump seçilmek için verdiği vaatlerden en önemlisi Orta Doğu’ya barış getireceğini ifade etmesiydi. Hatta Michigan eyaletinde yaptığı miting sırasında sahneye imamları çıkartarak Müslüman çoğunluğun desteğini almayı amaçladı. Kamala Harris’in açıkta bıraktığı Filistin-İsrail konusunu bu şekilde adımlar atarak lehine çevirdi ve Müslüman çoğunluğun desteğini aldı.

Ancak geçmişe baktığımızda Orta Doğu’da çıkan savaşların bir kısmını körüklemiş bir başkan olmuştu Trump. İsrail’in başkentini Kudüs olarak olarak tanınması, Golan tepelerinin İsrail’e verilmesi ve İbrahimi anlaşmaların başlatılması gibi olayların başrol oyuncusu Trump olmuştu. Ancak bu seçim sürecine baktığımızda, bir önceki yönetimi sırasında aldığı kararlardan ders çıkarmış gibi bir seçim kampanyası yürüttü. Netenyahu’nun önünü alamayacağını ve onun vermiş olduğu kararlardan dolayı Orta Doğu’da kan akmaya devam edeceğini anlamış şekilde söylemlerde bulundu ve seçimi kazandığı takdirde barışı getireceğini ifade etti.

“TÜRKİYE İLE OLAN İLİŞKİLER DÜZELTİLECEK!”

Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin Türkiye ile olan ilişkilerde nasıl bir süreç gelişeceğini ele alırsak da;

Bıden döneminde Türkiye ile ABD ilişkileri çok da sıcak gitmedi. Yüz yüze olan görüşmeler çok sık olmadı ve olan görüşmelerde de istenilen sonuçlar alınamadı. Görüşmelerde konuşulan konular ve alınan kararlarla ilgili de hiçbir aksiyon alınmadı.

F35 ve F16 savaş uçakları başta olmak üzere birçok konu sadece görüşme düzeyinde kaldı. Bıden yönetimi Orta Doğu’daki terör gruplarını ve İsrail’i koşulsuz destekledikleri için Türkiye’nin güvenliğini de tehlikeye atacak adımlar attı.

Diğer tarafta ise Orta Doğu’da çok da iyi işler yapmamış hatta önceki dönemde Rahip Brunson krizinde ekonomimize oldukça zarar veren bir Trump var.

TRUMP USTALIK DÖNEMİNE BAŞLIYOR!

Tüm bunlara rağmen Trump’ın birinci dönemi ve ikinci dönemi olarak ayrılıp ilk döneminden çıkarttığı dersleri tekrar uygulamayacağını ve bu süreçte çıraklıktan ustalık dönemine geçtiğini düşünüyorum.

Trump’ın seçim sürecinde söylediklerini vaat ettiklerini eyleme dökmek için çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Donald Trump’ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile ilişkilerinin de çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

ORTA DOĞU’DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK!

Orta Doğu’da Türkiye’nin güvenliği için çok daha somut adımlar atılacağını ve yeni anlaşma masaları kurulacağının sinyalleri verildi. Trump’ın seçilmesi müzakere yollarının ve birebir iletişimin daha kolay ve daha iyi yürütüleceğini düşünüyorum. Türkiye’nin sınır güvenliği masadaki başlıca konu olacak.

ABD ASKERİ ORTA DOĞU’DAN ÇEKİLEBİLİR!

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, askerleri Orta Doğu’dan geri çekme gibi isteği var. Bizim orda ne işimiz var gibi düşüncesi var. ABD’yi biraz daha kendi içine çekme ve ekonomiyi toparlama gibi vaatleri vardı. ABD’den boşalan yerlere Türkiye olarak güvenliğimizi sağlamak adına biz askerlerimizi gönderebiliriz. Kesinlikle Kamala Harris’ten daha pozitif bir yerde duruyor Trump.

Tabi ki yeni dönemde inşa edilecek politikada, verilen sözlerin ne kadar eyleme döküleceğini ya da uluslararası sistemin ya da Amerika’nın içindeki diğer yapılanmaların veya lobilerin bu sürece ne kadar müsaade edeceğini hep birlikte göreceğiz.