ABD üslerine saldırıda Türk birlikleri zarar gördü mü? MSB'den açıklama var

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, bölgede konuşlu olan Türk askeri birliklerinin durumuyla ilgili bilgi verdi.

İran'ın ABD'ye misilleme saldırıları kapsamında Katar ve Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTA"

Bakanlıktan yapılan açıklamada bölgedeki Türk askeri varlığına herhangi bir zarar gelmediği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir."