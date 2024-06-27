ABD Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için görüşünü açıkladı

27 Haziran 2024 18:14 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 18:48

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

Eylem Tok ve oğlu Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı! ABD polisi ters kelepçe yaptı

Timur Cihantimur'un cezaevinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! Eylem Tok ve oğlu ikinci kez hakim karşısına çıkacak

Timur Cihantimur'un cezaevinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! Eylem Tok ve oğlu ikinci kez hakim karşısına çıkacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde savcılığa görüş bildirildiği duyuruldu.

VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı. Anne oğul ülkede yeni bir okul arayışındayken polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Hakim karşısına çıkan iki ismin tutuklu yargılanması sürüyor.

YAKALANMA ANLARI ORTAYA ÇIKTI

17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki davalar devam ederken Tok ve Cihantimur’un yakalanma anları ortaya çıktı. Boston polisinin vücut kamerasından anbean kaydedilen görüntülerde, ilk olarak Cihantimur’un yakalandığı anlaşılıyor.

Aracından indirilerek gözaltına alınan Cihantimur’un üstü aranıyor. Timur Cihantimur’un arkadan kelepçelendiği görülen görüntülerde Eylem Tok’un ise diğer araçta olduğu ve bir süre Tok’un aracının beklendiği görülüyor. Bu süreçte Cihantimur’un polis aracında bekletirilirken Eylem Tok’un da gözaltına alındığı anlaşılan görüntülerde, Tok’un dış görünümündeki değişiklikler dikkat çekti.