Abdullah Ağar'dan kritik Suriye değerlendirmesi!

09 Aralık 2024 21:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:30

Suriye'de muhalifler, Esad hükümetinin Baas Partisi'nin rejimini sonlandırdı. Tarihi gün sonrası Türkiye'deki Suriyeliler ülkelerine dönerken Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Abdullah Ağar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

Suriye​'de Beşar Esad​'ın bulunduğu hükümetin devrilmesinin ardından başkent Şam​'da kontrol muhaliflere geçti. Günler süren yoğun çatışmanın ardından Türkiye​'deki Suriyeliler de ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı.

Ülkede henüz resmi bir hükümet açıklanmazken Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Abdullah Ağar'dan önemli bir değerlendirme geldi.

SURİYE'DE BUNDAN SONRA NELER OLACAK?

Ağar, Suriye değerlendirmesinde her iki tarafın da (HTŞ ve YPG/PKK) stratejik açıdan dezavantajlı olduğunu öne sürerken, aslında bölgede hiçbir yapının sürdürülebilir bir çözüm sunamadığını ifade etti.

Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Şam düştü, Esat gitti. Bakalım şimdi HTŞ ve beraberindeki diğer yapılar ne yapacak? (Azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği) Esat pozisyonuna düşen YPG/PKK terör örgütüyle nasıl bir angajman geliştirecekler? YPG/PKK’lı mutlu bir terörist azınlığın Arap coğrafyasına ve kaynaklarına çöktüğü Fırat’ın kuzey ve doğusunda ne yapacaklar?

KRİTİK 4 DETAY...

⁃Petrol ve doğalgaz yatakları YPG/PKK’nın elinde.

⁃Suriye’nin verimli arazilerinin % 70’i YPG/PKK’nın elinde.

⁃Su (burada altın değerinde) YPG/PKK’nın elinde.

⁃Başta Araplar olmak üzere Suriye halkların toprakları ve mal varlıkları YPG/PKK’nın elinde.

HTŞ ve beraberindeki örgütlerinin ise elinde ne var? Hiç bir şey yok! %80’i Arap olan Suriye bölünür ya da siyasi birliği bozulursa buradan Araplara ne çıkar, YPG/PKK terör örgütüne ne çıkar? HTŞ ve beraberindeki yapılar bunları hesap ediyor mu?

Peki Türkiye’nin YPG/PKK’lı bir angajmana nasıl bakacağını ve neler yapacağını Yapılacak bellidir.