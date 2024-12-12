Abdullah Gül’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı! Tarihi gelişmeye öncülük etti

12 Aralık 2024 17:32 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yürütülen Somali ile Etiyopya arasındaki barış süreci, Ankara'da yapılan üçlü zirve sonrasında nihai karara bağlandı. Uluslararası bir başarı olarak nitelendirilen bu gelişme sonrasında, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Somali ile Etiyopya​ arasında uzun süredir devam eden gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın yoğun diplomasisi sonucunda sona erdi. Ankara'da gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan; 'Birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış​ ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk ifadelerini kullandı.'

ABDULLAH GÜL'DEN TEBRİK MESAJI

Uluslararası bir başarı olarak görülen bu olay sonrasında farklı ülkeler ve çevrelerden tebrik mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimler arasında Abdullah Gül'de yer aldı.

İşte 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tebrik mesajı:

"Afrika kıtasının en eski problemlerinden birisi olan ve birçok kanlı savaşa yol açan Somali - Etiyopya anlaşmazlığının, Türkiye’nin katkılarıyla Ankara’da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesi, tarihi bir gelişmedir.

Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim."