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 | Onur Kaya

Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından İmralı'dan taziye mesajı geldi. Bu coğrafyadaki bütün halkların büyük bir yoldaşını kaybettiğini belirten terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, Önder'in gerçek bir barış kimliğine sahip olduğunu söyleyerek "Barış onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz" ifadelerini kullandı.

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Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 22:06

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, yoğun bakımdaki tedavisinin 18. gününde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ardından taziye mesajı yolladı. Öcalan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"HALKLARIMIZ BÜYÜK BİR YOLDAŞINI KAYBETTİ"

"Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum.

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"27 ŞUBAT ÇAĞRISINA EKLEDİĞİMİZ SON CÜMLEYİ ELLERİYLE NOT ALDI"

27 Şubat’ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti.

Abdullah Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder açıklaması

"ONUN BARIŞ UMUDU ASLA YARIM BIRAKILAMAZ"

Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü. Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla taçlandırmaktır.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

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