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 | Onur Kaya

Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda 18 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası taziye mesajı paylaştı.

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Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 21:21

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefat haberi büyük üzüntüye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder'in ölümü dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

"ÖNDER'İN VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

"İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, DEM Parti’ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize başsağlığı diliyorum.

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Merhum Önder’i son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirmiştik. Sırrı Süreyya Önder’in son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline inşallah vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."

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