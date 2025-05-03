Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun bakımda 18 gündür süren yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Önder'in vefat haberi büyük üzüntüye yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sırrı Süreyya Önder'in ölümü dolayısıyla üzüntü duyduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"ÖNDER'İN VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

"İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Önder’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, DEM Parti’ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisimize başsağlığı diliyorum.

"EMEK VERDİĞİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE MENZİLİNE ULAŞACAĞIZ"

Merhum Önder’i son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirmiştik. Sırrı Süreyya Önder’in son dönemde büyük emek verdiği 'Terörsüz Türkiye' menziline inşallah vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."