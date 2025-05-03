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 | Murat Makas

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden ilk açıklama

Son dakika haberi: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 17:23

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti. Önder'in tedavisi 18 gündür yoğun bakımda devam ediyordu.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden ilk açıklama

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Hastaneden ilk açıklama geldi:

Sayın Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden ilk açıklama

Sayın Süreyya ÖNDER, yoğun bakim ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir. Basta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Son dakika | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden ilk açıklama

Parti tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamada, Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23:00 itibarıyla İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı bildirilmişti. DEM İl Eşbaşkanları, milletvekilleri, parti yöneticilerinin hastanede sürecini yakından takip etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.
ETİKETLER
#vefat
#sırrı süreyya önder
#Hayatı Kaybetti
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