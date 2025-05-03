Son dakika | Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! Hastaneden ilk açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, babası hakkında ''En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba'' demişti. Önder'in tedavisi 18 gündür yoğun bakımda devam ediyordu.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Hastaneden ilk açıklama geldi:

Sayın Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir.

Sayın Süreyya ÖNDER, yoğun bakim ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10'da hayatını kaybetmiştir. Basta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Parti tarafından basın mensuplarına yapılan açıklamada, Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 15 Nisan Salı günü saat 23:00 itibarıyla İstanbul’da kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı bildirilmişti. DEM İl Eşbaşkanları, milletvekilleri, parti yöneticilerinin hastanede sürecini yakından takip etti.