Abdüllatif Şener'in oğlunun anneannesini öldürdüğü olayı komşuları anlattı! Dikkat çeken detaylar...

01 Ağustos 2024 13:59 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 14:30

Türkiye'nin gündemine oturan olay dün akşam saatlerinde yaşandı.

Çankaya'da dönemin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener’in 47 yaşındaki oğlu Bedirhan Şener, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner’i, babasına ait silahla rehin aldı.

Bu sırada baba Şener ile eşi Berrin Şener, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye geldiği esnada Bedirhan Şener, anneannesine 4 el ateş etti.

Eve giren polis ekipleri saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralı anneanne ise hastaneye götürüldüğü esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetiner için bugün ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA TUTULACAK

Akıl sağlının bozuk olabileceği değerlendirilen Bedirhan Şener ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe Çankaya’da yer alan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi sevk edildi.

Cezai ehliyet durumunun araştırılması için 3 hafta gözetim altında tutulacağı öğrenilen Şener’in Adli Tıp Kurumun tarafından hazırlanacak rapora göre işlemlerine devam edileceği aktarıldı.

"PSİKOLOJİK BİR SORUNU YOKTU"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Vedat Birgören: “Bunalıma girmiş, anneannesini 4 el silah sıkarak öldürmüş. Abdüllatif Şener’in eşi hızla yukarı çıktı.

Ben de dışarı çıktığım sırada silah sesi duydum. Kadın panik halindeydi, korkmuştu. Polis ekipleri geldi. Babayı dışarıda gördüm. Oğlunu tanıyordum kimseye pek zararı yoktu.

Ekonomik nedenlerden midir bilmiyorum. Psikolojik bir sorunu yoktu. Aile sorunlarından kaynaklı oldu.

4 el silah sesi duyduk. Polisler adamı alıp götürdü. Silah babasına aitmiş, oğlu haberi olmadan silahı almış. Sonra da anneannesini vurmuş” dedi.

"OĞLUM ANNEANNESİNİ ÇOK SEVERDİ"

Öte yandan Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlu Bedirhan Şener'in, anneannesini silahla öldürmesine ilişkin, "Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı." ifadelerini kullandı.

Dün meydana gelen olayın ailesini derinden sarstığını belirten Şener, taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.

Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

"YANLIŞLARLA DOLU YAYIN VE YORUM YAPANLARA ÜZÜNTÜLERİMİZİ BELİRTİRİZ"

Şener, şunları kaydetti: "Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik.

Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı.

Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."