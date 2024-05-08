Ablasını sırtından bıçaklayarak öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı

08 May 2024 13:37 - Güncelleme : 08 May 2024 13:47

Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

Ankara Altındağ’da meydana gelen olayda; psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.’yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü.

Cinayeti işledikten sonra emniyete gidip teslim olan saldırgan, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 15 yaşındaki sanık E.İ.’nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"SİGARAMI VE ÇAKMAĞIMI YANIMA ALIP KARAKOLA TESLİM OLDUM"

Ablasının olaydan bir gün önce evden kaçtığını belirten E.İ, "Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, ‘imdat ölüyorum’ diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım” dediği öğrenildi.