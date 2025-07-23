Acı haber sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olanları büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

ERDOĞAN: CANLARI PAHASINA MÜCADELE ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

https://x.com/RTErdogan/status/1948089122792395240