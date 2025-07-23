Acı haber sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olanları büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.