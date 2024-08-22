Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! Polis memuru Mustafa Peksoy şehit oldu
İstanbul'da denetim sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hastaneye kaldırılan memurun kurtarılamadığını duyurdu.
İstanbul Esenler'de 3 gün önce denetim sırasında polis otosuna sivil araç çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan polis memuru Mustafa Peksoy kurtarılamayarak şehit düştü.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken şehit polis için yarın saat 10.00’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenleneceği duyuruldu.
ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU!
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa PEKSOY 19.08.2024 tarihinde uygulama noktasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.