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Açık unutulan ocak gazı iki can aldı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 23:09 - Güncelleme : 23 May 2024 23:18
Açık unutulan ocak gazı iki can aldı 

Antalya'da meydana gelen olayda, açık unutulan ocaktan sızan gaz yaşlı iki çifti ölüme sürükledi. 

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaşayan yaşlı bir çift, açık kalan ocaktan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti.

Ali Elitok (72) ve eşi Akkız Elitok'u (73) evlerinin salonunda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, yaşlı çiftin mutfakta açık kalan ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. 

Çiftin cenazeleri, Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. 

Kaynak: TGRT Haber
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