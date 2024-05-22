Jandarmandan yürekleri ısıtan hareket: Yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce yardım etti

22 May 2024 15:04 - Güncelleme : 22 May 2024 15:25

Yürekleri ısıtan görüntü! Aç kalan tilkiyi poğaça ile besledi

Yürekleri ısıtan görüntü! Aç kalan tilkiyi poğaça ile besledi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, devriye atarken tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.

Yaşlı çifti gören Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti. Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.

"JANDARMAMIZDAN, DEVLETİMİZDEN, MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Jandarmaya teşekkür eden Seral, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.