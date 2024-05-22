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Jandarmandan yürekleri ısıtan hareket: Yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce yardım etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 May 2024 15:04 - Güncelleme : 22 May 2024 15:25
Jandarmandan yürekleri ısıtan hareket: Yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce yardım etti

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir jandarma personeli, köyde devriye gezerken yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini gördü. Çiftin yorulduğunu fark eden jandarma, hemen yardıma koştu.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli, devriye atarken tarlasında hayvanları için yetiştirdiği yulafı tırpanla biçen Ömer Seral'ın zorlandığını gördü.

Yaşlı çifti gören Jandarma Uzman Çavuş Caner Karakaya, komutanından izin alarak çiftçinin yanına gitti. Karakaya, tırpanla yulafları biçerek Seral'a yardımcı oldu.

Jandarmandan yürekleri ısıtan hareket: Yaşlı çiftçinin yulaf biçtiğini görünce yardım etti - 1. Resim

"JANDARMAMIZDAN, DEVLETİMİZDEN, MİLLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Jandarmaya teşekkür eden Seral, "Tarlama ot biçmeye gelmiştim, çok yorulmuştum. Jandarmamız gördü. Elimden tırpanı aldı, tarlamı biçiverdi. Jandarmamızdan, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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