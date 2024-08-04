Acıkan ayı balıkçı teknesini mesken tuttu! Haftanın belli günleri gelip karnını doyuruyor

04 Ağustos 2024 17:24 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 17:35

İstanbul yanıyor! Turistlerin sıcak hava ile imtihanı: Kimi ceketini siper etti, kimi şemsiye açtı

İstanbul yanıyor! Turistlerin sıcak hava ile imtihanı: Kimi ceketini siper etti, kimi şemsiye açtı

Torul Barajı Kirazlık mevkisindeki alabalık işletme tesislerinde bulunan bir tekne acıkan ayının meskeni haline geldi. Haftanın belli günlerinde barajda yüzerek tekneye ulaşan ayı, karnını doyurduktan sonra yine yüzerek uzaklaşıyor.

Acıkan ayının yemek arama mücadelesi kameralara yansıdı. Ayı, bir süre ağların olduğu bölümde yiyecek aradı.

AYILARI KORKUTMAMAK İÇİN HAREKETLİ KAMERALAR KURULDU

İşletme sahibi Erhan Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayının haftanın belirli günlerinde tekneye gelerek balık yemlerinden yediğini söyledi.

Balık havuzlarındaki ağların da yırtıldığını ifade eden Akdoğan, "Gerektiği durumlarda balık ağlarını yırtarak balık alamazsa teknelere çıkıyorlar. Artık teknelerde yem bile bırakamıyoruz. Ortalama olarak ayılar 60 metre civarı yüzerek geliyorlar." dedi.

Akdoğan, tedbir amacıyla tekneye sese duyarlı ışık uyarı sistemi kurduklarını belirterek, "Ayılara zarar vermemek ve onların zarar görmesini önlemek amacıyla kamera sistemleri kurduk. Bu sistemler ışıklı ve sesli uyarılar yaparak hareket algıladığında ayıları ürkütmeye çalışıyor. Bu sistemin etkisini bir nebze de olsa gördük." ifadelerini kullandı.