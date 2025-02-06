Acılı babadan yürek yakan sözler! Enkaz altındaki kızının elini bir saniye bırakmamıştı

06 Şubat 2025 12:40 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 13:32

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor. Asrın felaketinin 2'nci yılında hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenleri gerçekleştirildi. Yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde de depremin yıl dönümünde hüzün hakimdi. Onlardan biri de enkaz altında kalan kızının elini tutarken çekilen fotoğrafla hafızalara kazınan Mesut Hançer oldu. Acısı hala taze olan Hançer, "6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan kızımı bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor" ifadeleri yürekleri dağladı.

6 Şubat 2023'te 04.17'de Pazarcık-Kahramanmaraş ve 13.27'de Elbistan-Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin acısı yüreklerdeki tazeliğini hala koruyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşın hayatını kaybettiği ve 100 binden fazla kişinin yaralandığı depremlerin ikinci yıl dönümünde ülkenin birçok noktasında anma törenleri düzenlendi.

Depremlerin üzerinden 2 yıl geçti...

Asrın felaketinde büyük yıkımlara uğrayan Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan acılı baba Mesut Hançer, depremin ikinci yılında kızının mezarını ziyaret etti.

Baba Hançer, 6 Şubat depremlerinin etkisini halen yaşadıklarını belirtti.

"ATEŞ HİÇBİR ZAMAN SÖNMÜYOR"

O günleri atlatamadıklarını dile getiren Hançer, "2 sene oldu bugün. Ateş hiçbir zaman sönmüyor, daha beter alevleniyor. Kızımın mezarına sürekli ziyarete geliyoruz. Çok zor bir şey, acısı hiçbir zaman geçmeyen bir şey." dedi.

"HER TARAFTAN GELECEK DİYE BEKLİYORUZ"

Kızıyla çok iyi anlaştığını belirten Hançer, "Şu an evladımın kabrine çiçek dikip suluyoruz. Ona dua ettik, ömrü yetmedi kızımın. Burada yatması bile çok zor geliyor. Böyle olmasını beklemiyorduk. 6 Şubat hiçbir zaman geçmiyor. Daha beter, kötü oluyoruz günden güne. Her taraftan (kızımı) bekliyoruz. Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor." diye konuştu.