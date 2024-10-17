Acun Ilıcalı vergi ödemiyor iddiası! Çok sert cevap geldi

17 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:35

Medya patronu ve Fenerbahçe as başkanı Acun Ilıcalı hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Turhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Acun Ilıcalı'ya ait holdingin 3 yıldır vergi ödemediğini ifade etti. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı iddialara çok sert cevap verdi. İşte detaylar...

Türkiye'de iş verenlerin vergi​ ödeme noktasında yeteri kadar vergi ödemedikleri gündemdeyken çok yeni ve kritik bir iddia​ ortaya atıldı. Gazeteci Turhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Acun Ilıcalı​'nın 3 yıldır vergi ödemediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yüzsüzleri ifşa edecekseniz buralardan başlayın! Acun Ilıcalı'nın holdingi de üç yıldır vergi ödemiyor."

ACUN ILICALI'DAN İDDİALARA CEVAP!

Gazeteci Turhan Bozkurt'un sosyal medyadan ortaya attığı 'vergi ödemiyor' iddialarına yanıt veren Ilıcalı, iddiaları şu ifadelerle yalanladı:

"Bence iftiracı ve cahilleri ifşa edeceksek senden başlayalım. Acun Medya Holding kâr amacı gütmeyen bir yönetim şirketidir. Yönettiği şirketlerin ödediği vergi 2023 yılında toplam 324 milyon TL’dir.

Bu sene de iki katını vereceğiz. 2500 ailenin ekmek yediği şirketi karalamaya utanmıyorsun anlaşılan, rahatça iftira atabildiğine göre yüzsüzler listesine seni sokabiliriz bence. İşe bak yıllarca vergi rekortmeni ol, bir de kendinden başka kimseye faydası olmayan bu hokkabazlarla uğraş."