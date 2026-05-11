Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 33 ildeki dev operasyonda kirli çark dağıtıldı

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen yapıya geçit vermeyeceğiz" dedi.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 21:38

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde , nitelikli ve suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini belirterek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 ilde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 8,7 milyar liralık suç gelirinin tespit edildiğini duyurdu.
Operasyon, Eskişehir merkezli olarak 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Operasyonda yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik mücadele edildi.
Tespit edilen suç geliri miktarı 8,7 milyar lira olarak açıklandı.
Tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının eş güdüm içinde çalıştığı ifade edildi.
33 İLDE EŞ ZAMANLI "KİRLİ ÇARK" OPERASYONU

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla suç odaklarına yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü ifade etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, "Gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar TL’lik devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür eden Gürlek, adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

