TGRT Haber'de ekranlarında Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Taksim Meydanı sunucusu Gürkan Hacır’ın sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde artış gösteren çocuk suçluluğu ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla 12. Yargı Paketi'nde devrim niteliğinde düzenlemeler hazırladıklarını duyurdu. Gürlek, mevcut sistemdeki "cezasızlık" algısını kırmak için cezaların artırılacağını vurguladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocukların cezaları artacak Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde artan çocuk suçluluğu ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla devrim niteliğinde düzenlemeler hazırladıklarını duyurdu. Özellikle toplum vicdanını yaralayan ağır suçlarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için ceza indirimleri daraltılacak. Bazı ağır suçlarda çocukların cezaevinde yattıkları bir günün iki gün sayılması uygulaması yetişkinlerle eşitlenecek. Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, tehdit ve iş yeri kurşunlama gibi suçlarda cezalar artırılacak. Ruhsatlı silahını çocukların erişebileceği şekilde özensiz saklayanlara ve velayet görevini yerine getirmeyen anne babalara cezai yaptırım gelecek. Çocukların dijital ortamlarda, özellikle TikTok üzerinden organize olup suç videoları paylaşması ağırlaştırıcı sebep olarak görülecek.

İSİM İSİM SAYDI: BU SUÇLARDA CEZA ARTACAK

Bakan Gürlek, özellikle toplum vicdanını yaralayan ağır suçlarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için indirimlerin daraltılacağını belirtti. "Çocukların cezaevinde yattıkları bir günün iki gün sayılması uygulamasını, bazı ağır suçlarda yetişkinlerle eşitliyoruz. Artık örgütlerin bu cezai indirimleri kullanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Bakan Gürlek, cezası artırılacak suçlar arasında şunların yer aldığını açıkladı:

Kasten öldürme

Uyuşturucu ticareti

Dolandırıcılık

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar

Tehdit ve iş yeri kurşunlama

AİLELERE "VELAYET" SORUMLULUĞU VE CEZA YOLU

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş'ta bir polis başmüfettişinin oğlu tarafından gerçekleştirilen saldırıyı örnek göstererek, ebeveynlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Yeni düzenleme ile:

"Ruhsatlı silahını çocukların erişebileceği şekilde özensiz saklayanlara ağır cezai yaptırım gelecek. Velayet görevini yerine getirmeyen, çocuğunun suça meyline göz yuman anne ve babalar; adam öldürme gibi ağır eylemlerde "taksirle öldürmeye sebebiyet verme" gibi suçlardan sorumlu tutulabilecek."

TİKTOK VE DİJİTAL PROPAGANDAYA TAKİP

Çocukların dijital ortamlarda, özellikle TikTok üzerinden organize olup suç videoları paylaşmasına da değinen Gürlek, bu tür eylemlerin ağırlaştırıcı sebep olarak görüleceğini ifade etti. Meclis bünyesinde kurulan çocuk suçluluğunu araştırma komisyonu ile koordineli çalıştıklarını belirten Bakan, "Bazı olaylar göstere göstere geliyor, ailelerin ve devletin bu noktada daha sıkı olması şart" dedi.