Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocukların cezaları artacak

TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi ile suça sürüklenen çocuklara yönelik infaz sisteminin değişeceğini ve çocuklarını denetlemeyen ailelerin de cezai sorumluluk taşıyacağını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 22:24

TGRT Haber'de ekranlarında Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Taksim Meydanı sunucusu Gürkan Hacır’ın sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde artış gösteren çocuk suçluluğu ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla 'nde devrim niteliğinde düzenlemeler hazırladıklarını duyurdu. Gürlek, mevcut sistemdeki "cezasızlık" algısını kırmak için cezaların artırılacağını vurguladı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocukların cezaları artacak

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde artan çocuk suçluluğu ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla devrim niteliğinde düzenlemeler hazırladıklarını duyurdu.
Özellikle toplum vicdanını yaralayan ağır suçlarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için ceza indirimleri daraltılacak.
Bazı ağır suçlarda çocukların cezaevinde yattıkları bir günün iki gün sayılması uygulaması yetişkinlerle eşitlenecek.
Kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, tehdit ve iş yeri kurşunlama gibi suçlarda cezalar artırılacak.
Ruhsatlı silahını çocukların erişebileceği şekilde özensiz saklayanlara ve velayet görevini yerine getirmeyen anne babalara cezai yaptırım gelecek.
Çocukların dijital ortamlarda, özellikle TikTok üzerinden organize olup suç videoları paylaşması ağırlaştırıcı sebep olarak görülecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocukların cezaları artacak

İSİM İSİM SAYDI: BU SUÇLARDA CEZA ARTACAK

Bakan Gürlek, özellikle toplum vicdanını yaralayan ağır suçlarda 12-15 ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için indirimlerin daraltılacağını belirtti. "Çocukların cezaevinde yattıkları bir günün iki gün sayılması uygulamasını, bazı ağır suçlarda yetişkinlerle eşitliyoruz. Artık örgütlerin bu cezai indirimleri kullanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Bakan Gürlek, cezası artırılacak suçlar arasında şunların yer aldığını açıkladı:

  • Kasten öldürme
  • Uyuşturucu ticareti
  • Dolandırıcılık
  • Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
  • Tehdit ve iş yeri kurşunlama
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocukların cezaları artacak

AİLELERE "VELAYET" SORUMLULUĞU VE CEZA YOLU

Bakan Gürlek, Kahramanmaraş'ta bir polis başmüfettişinin oğlu tarafından gerçekleştirilen saldırıyı örnek göstererek, ebeveynlerin sorumluluğuna dikkat çekti. Yeni düzenleme ile:

"Ruhsatlı silahını çocukların erişebileceği şekilde özensiz saklayanlara ağır cezai yaptırım gelecek. Velayet görevini yerine getirmeyen, çocuğunun suça meyline göz yuman anne ve babalar; adam öldürme gibi ağır eylemlerde "taksirle öldürmeye sebebiyet verme" gibi suçlardan sorumlu tutulabilecek."

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocukların cezaları artacak

TİKTOK VE DİJİTAL PROPAGANDAYA TAKİP

Çocukların dijital ortamlarda, özellikle TikTok üzerinden organize olup suç videoları paylaşmasına da değinen Gürlek, bu tür eylemlerin ağırlaştırıcı sebep olarak görüleceğini ifade etti. Meclis bünyesinde kurulan çocuk suçluluğunu araştırma komisyonu ile koordineli çalıştıklarını belirten Bakan, "Bazı olaylar göstere göstere geliyor, ailelerin ve devletin bu noktada daha sıkı olması şart" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suça Sürüklenen Çocuklar masada: Emniyet raporunda dikkat çeken detaylar
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak
ETİKETLER
#cezalar
#Aile Sorumluluğu
#12. Yargı Paketi
#Çocuk Suçluluğu
#Dijital Propaganda
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.