Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:33

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Adalet Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:33

Adalet Bakanı Sayın , , ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ADALET ALANINDA İŞBİRLİKLERİ

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bakan Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması mesajı: Etkin pişmanlık detayı dikkat çekti
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Kırgızistan
#Çırağan Sarayı
#azerbaycan
#Özbekistan
#Akın Gürlek
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.