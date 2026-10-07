Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ADALET ALANINDA İŞBİRLİKLERİ

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen TDT Adalet Bakanları 3. Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Bakan Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov, Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanı Almaz Ayılçiev ve Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında adalet alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları ele alındı.