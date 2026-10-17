Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek: Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet kırmızı çizgimizdir

Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde ve Adalet Bakanlığı’nın da destekleriyle İstanbul Sarıyer’de bir otelde Tıp ve Adalet Sempozyumu düzenlendi. 2 gün sürecek sempozyuma Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, sağlık ve adalet teşkilatından temsilciler, ilgililer ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan sempozyumda Adalet Bakanı Akın Gürlek bir konuşma gerçekleştirdi. Türk hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının çoğu zaman zor şartlar altında ve sınırlı zaman içinde büyük bir özveriyle ulvi bir görev yerine getirdiklerinin altını çizen Bakan Gürlek, ‘’Bu emeğin ve üstlenilen sorumluluğun hukuk düzeni içinde doğru anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Hukuk devleti ilkesi kapsamında, sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hekimlerimizin, diğer sağlık çalışanlarımızın, hastaların ve hasta yakınlarının haklarının hukuki güvence altına alınması; sürdürülebilir, adil ve kaliteli sağlık hizmetinin en temel şartıdır’’ dedi.

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARIN HAKLARI

Sağlık hizmetinin insan hayatına doğrudan dokunan; yüksek bilgi, dikkat ve sorumluluk gerektiren bir kamu hizmeti olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Anayasamızda, devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğu açıkça yer almaktadır. Hastaların hakları ile sağlık çalışanlarının mesleki ve hukuki güvenceleri, birbirini dışlayan değil, birlikte korunması gereken değerlerdir. Sağlık hizmetlerinden doğan iddialara ilişkin soruşturma usulü de bu hassasiyetle değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda, hasta hakları ile sağlık çalışanlarının hukuki güvencelerini korumaya yönelik olarak 2022 yılında mevzuatımızda önemli bir düzenleme yaptık. Sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamalarından doğan ceza soruşturmalarında, kanunda öngörülen kapsam ve şartlar çerçevesinde, Mesleki Sorumluluk Kurulu üzerinden işleyen bir izin usulü getirdik’’ diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET

Mesleki Sorumluluk Kurulunun tıbbi uzmanlığın değerlendirmeye katkı sunmasını amaçlayan bir usül güvencesi olduğunu söyleyen Bakan Gürlek,’’ Bu süreç, yargı mercilerinin araştırma yetkisini ortadan kaldıran bir dokunulmazlık alanı oluşturmaz. Her tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesi, hekimin kusurlu olduğu veya suç işlediği anlamına gelmez. Bu anlayışla, tıbbi uygulamalardan doğan sorumluluğun değerlendirilmesinde sağlık çalışanlarımızın mesleki güvencelerini güçlendiren önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarına, idarece ödenen tazminatların rücu edilmesini özel şartlara bağlayarak kişisel mali sorumlulukları bakımından da önemli bir güvence sağladık. Böylece hekimlerimizin tıbbi kararlarını ağır tazminat endişesi altında kalmadan verebilmelerini destekledik. Ancak büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın, asılsız ihbar ve ithamlar nedeniyle görevlerini layıkıyla yerine getiremez hâle getirilmelerine de müsaade edemeyiz. Sağlık çalışanlarımızın mesleki sorumluluklarının adil biçimde değerlendirilmesi kadar, görevlerini şiddetten uzak ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri de temel önceliğimizdir. Sağlık çalışanlarımıza yöneltilen şiddet, yalnızca bir bireye değil, sağlık hizmetinin bütününe ve toplumun vicdanına yöneltilmiş bir saldırıdır. Vatandaşımızın sağlık hizmetine güven içinde erişimini de zedelemektedir. Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖREVLERİ SIRASINDA YÖNELEN KASTEN YARALAMA SUÇU

Sağlıkta şiddete tamamıyla karşı olduklarını yineleyen Bakan Gürlek son yıllarda bu alanlarda atılan adımlardan bahseden Bakan Gürlek, "Sağlık çalışanlarımızın can güvenliğini korumak, kamu hizmetinin sürekliliğini korumaktır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarımızın hem mesleki hem de hukuki güvencelerini aynı kararlılıkla gözetiyoruz. Hasta haklarını korurken sağlık çalışanlarımızı da haksız isnatlar karşısında yalnız bırakmıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın mahremiyetini ve güvenliğini koruyoruz. Sağlıkta şiddete karşı yaptırımları güçlendirdik. 2020 yılında yaptığımız düzenlemeyle, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline görevleri nedeniyle yönelen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaları yarı oranında artırdık. Bu suçlarda verilen hapis cezalarının ertelenmesini engelleyen özel bir hüküm getirdik. Sağlık hizmetinden yararlanmanın engellenmesine karşı da cezai korumayı kuvvetlendirdik. Özel sağlık kuruluşlarında çalışanların da görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi sayılmasını sağladık. 2022 yılında ise sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle yönelen kasten yaralama suçunu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tutuklama nedeninin var sayılabildiği suçlar arasına aldık. Sağlık çalışanlarımızın huzur ve güven içinde görev yapması, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine kesintisiz erişiminin de güvencesidir. Bizim bu konudaki yaklaşımımız, sağlık çalışanlarımızın gerçek ihtiyaçlarına somut çözümler üretmektir'' diye sonlandırdı.