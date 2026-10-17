ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek operasyonun detaylarını duyurdu ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarılan ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalandı. Operasyon İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi. Şüpheli Schueler ve eşi, 14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Schueler'in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste yapılan aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, 6 soğuk cüzdan, çeşitli marka ve sayıda lüks eşya, elektronik cihazlar ve silahlar ele geçirildi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ve MİT desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun detaylarını anlattı.

TÜRKİYE, SINIR AŞAN SUÇLARIN VE ARANAN ŞÜPHELİLERİN SIĞINAĞI OLMAYACAKTIR!

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

15 ADRESTE ARAMA

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda;

- 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL,

- 6 soğuk cüzdan,

- Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati,

- 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar,

- 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı,

- 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.