'Alo Adalet 135' hattı 81 ilde hizmete girdi! Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla yargı hizmetlerinde önemli bir adımın daha atıldığını duyurdu.

Vatandaşların adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak ve adli süreçlere erişimi daha pratik hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sayın Gürlek, Alo Adalet 135 Hattı'nın 81 ildeki tüm adliyelerde resmi olarak hizmete başladığını bildirdi.

PİLOT UYGULAMA TAMAMLANDI, 81 İLDE DEVREYE ALINDI

Söz konusu uygulamanın ilk olarak 1 Eylül tarihinde Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hayata geçirildiğini hatırlatan Sayın Gürlek, elde edilen sonuçların ardından hattın bugün itibarıyla tüm Türkiye genelinde vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti.

Yeni iletişim kanalı sayesinde vatandaşlar, devam eden dava ve soruşturma süreçlerine dair ihtiyaç duydukları bilgilere güvenli bir şekilde erişebilecek. Alo Adalet 135 Hattı üzerinden özellikle 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için başvuru yapılabilecek.

AMAÇ: YARGILAMALARI HIZLANDIRMAK VE GECİKMELERİ ETKİN TAKİP ETMEK

Uygulamanın temel hedeflerine değinen Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek; hattın, yargı süreçlerinde yaşanan gecikmelerin etkin bir biçimde izlenmesine ve adli mekanizmanın daha hızlı işlemesine doğrudan katkı sunacağını vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" vizyonu doğrultusunda reform adımlarına kararlılıkla devam edeceklerini altını çizen Sayın Gürlek, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin kalitesini ile etkinliğini artıran projelerin kesintisiz süreceğini kaydetti.