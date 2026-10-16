CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP İstanbul İl Başkanlığı davasında yeni gelişme CHP İstanbul İl Başkanlığı davasında, kongre başkan ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada mahkeme, Yargıtay'dan gelecek kararı beklemek üzere duruşmayı 30 Nisan 2027'ye erteledi. Davacı Özlem Erkan, CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını iddia etti. Erkan, kongrede delegelerin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğini öne sürdü. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırmış ve geçici bir kurul atamıştı. Mahkeme, daha önceki bir kararında, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kapsamındaki İstanbul İl Örgütü'nün ilçe ve il kongresi seçim çalışmalarını da tedbiren durdurmuştu. Bu yeni duruşmada, mahkeme hakimi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararının Yargıtay'dan dönmesinin beklenmesi amacıyla duruşmayı 30 Nisan 2027'ye erteledi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

DAVA 30 NİSAN 2027'YE ERTELENDİ

Mahkeme hakimi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararının Yargıtay’dan dönmesinin beklenmesi amacıyla duruşmayı 30 Nisan 2027’ye erteledi.

NE OLMUŞTU?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemlerinin olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegelerin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

GÜRSEL TEKİN KARARI

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.