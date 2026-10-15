Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu

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İstanbul
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini duyurdu.
Sarı, Tekin'e teşekkür ederken Yüksel'e de görevinin hayırlı olması dileğini iletti. Gürsel Tekin'in yeni görevi ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından açıklandı.
Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirilmiştir.
Gürsel Tekin'e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim."
Kemal Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme yazısında Gürsel Tekin için şu ifadeler yer aldı:
"Partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda, örgüt çalışmalarında etkinliğin artırılması, il-ilçe örgütlerimiz arasında eş güdümün güçlendirilmesi amacıyla, doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı 'Koordinatör' olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür."