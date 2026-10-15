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Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 21:02

Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı için Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirilmesinin ardından Gürsel Tekin'in parti içinde hangi görevde bulunacağı belli oldu. Tekin, Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör olarak yetkilendirildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 21:02

CHP Sözcüsü , İl Başkanı 'in yerine Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel görevlendirilirken, Tekin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak atandı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiğini açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Gürsel Tekin'in 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirildiğini duyurdu.
Sönmez, yaklaşık bir yıl boyunca CHP'ye yönelik saldırılara karşı verdiği mücadele için Gürsel Tekin'e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte teşekkür etti.
Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme yazısında, Tekin'in örgüt çalışmalarında etkinliğin artırılması ve il-ilçe örgütleri arasında eş güdümün güçlendirilmesi amacıyla koordinatör olarak görevlendirildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Sarı, Tekin'e teşekkür ederken Yüksel'e de görevinin hayırlı olması dileğini iletti. Gürsel Tekin'in yeni görevi ise CHP lideri 'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından açıklandı.

Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu

GENEL BAŞKANLIK MAKAMINA BAĞLI KOORDİNATÖR OLDU

Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 'Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör' olarak görevlendirilmiştir. 

Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu

1 YIL BOYUNCA SÜREN SALDIRILARA KARŞI MÜCADELESİNE TEŞEKKÜR VURGUSU

Gürsel Tekin'e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul'da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim."

Gürsel Tekin'in CHP'deki yeni görevi belli oldu

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVLENDİRME YAZISI

Kemal Kılıçdaroğlu imzalı görevlendirme yazısında Gürsel Tekin için şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda, örgüt çalışmalarında etkinliğin artırılması, il-ilçe örgütlerimiz arasında eş güdümün güçlendirilmesi amacıyla, doğrudan Genel Başkanlık makamına bağlı 'Koordinatör' olarak görevlendirilmeniz uygun görülmüştür."

 

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#İstanbul
#kemal kılıçdaroğlu
#gürsel tekin
#Müslim Sarı
#Mehmet Ali Yüksel
#Politika
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