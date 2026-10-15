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Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:39

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi. Siyasi kariyerinde Kağıthane İlçe Başkanlığı ve Genel Başkan Başdanışmanlığı gibi kritik görevler üstlenen Yüksel, İstanbul teşkilatının başına geçti.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:39

CHP MYK kararı doğrultusunda İstanbul İl Başkanlığı görevinde yeni bir dönem başladı. Alınan ve bugün tebliğ edilen karar uyarınca, İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi.

HABERİN ÖZETİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Mehmet Ali Yüksel'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı.
CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen kişi Mehmet Ali Yüksel'dir.
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, MYK tarafından alınan kararın tebliğ edildiğini belirterek, görevi devreden Gürsel Tekin’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

Yeni atama kararıyla birlikte, Mehmet Ali Yüksel önümüzdeki süreçte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütecek.

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