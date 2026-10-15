CHP MYK kararı doğrultusunda İstanbul İl Başkanlığı görevinde yeni bir dönem başladı. Alınan ve bugün tebliğ edilen karar uyarınca, İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Yüksel getirildi Mehmet Ali Yüksel'in CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiği açıklandı. CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen kişi Mehmet Ali Yüksel'dir.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, MYK tarafından alınan kararın tebliğ edildiğini belirterek, görevi devreden Gürsel Tekin’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

Yeni atama kararıyla birlikte, Mehmet Ali Yüksel önümüzdeki süreçte CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütecek.