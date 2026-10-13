Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı

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İstanbul
CHP, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin geri dönüşüne sıcak bakmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da partiye dönmek isteyen bazı milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etmediği belirtildi.
Milletvekillerinin ayrılıp yeniden partiye dönme taleplerine tepki gösteren CHP’li kurmaylar, “Canım istedi ‘gittim, geldim’ olmaz. Biz burada partinin ayakta kalması için bir nöbet tutuyoruz. Siyasetin bildiğimiz kurallarıyla yürümeyen bir süreç vardı. CHP tarihinin en sancılı, kötü dönemi bize denk geldi. Ben nöbet tutuyorsam onlar da tutmalıydı. Burası yolgeçen hanı değil. CHP’yi bırakıp gitmenin siyasi bir sonucu olmalı” ifadelerini kullandı.