CHP, mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçen milletvekillerinin geri dönüşüne sıcak bakmadı.

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HABERİN ÖZETİ Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı CHP, Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin partiye dönüşüne kapıları kapattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye dönmek isteyen bazı milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etmedi. CHP'li kurmaylar, ayrılıp yeniden dönme taleplerini 'burası yolgeçen hanı değil' diyerek eleştirdi ve CHP'yi bırakıp gitmenin siyasi bir sonucu olması gerektiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da partiye dönmek isteyen bazı milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etmediği belirtildi.

"BURASI YOLGEÇEN HANI DEĞİL"

Milletvekillerinin ayrılıp yeniden partiye dönme taleplerine tepki gösteren CHP’li kurmaylar, “Canım istedi ‘gittim, geldim’ olmaz. Biz burada partinin ayakta kalması için bir nöbet tutuyoruz. Siyasetin bildiğimiz kurallarıyla yürümeyen bir süreç vardı. CHP tarihinin en sancılı, kötü dönemi bize denk geldi. Ben nöbet tutuyorsam onlar da tutmalıydı. Burası yolgeçen hanı değil. CHP’yi bırakıp gitmenin siyasi bir sonucu olmalı” ifadelerini kullandı.