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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:32

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı

Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti’ye geçen bazı vekillerin CHP'ye geri dönmek istediği öne sürüldü. Ancak tüm kapıları kapatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmek isteyen vekillerle görüşmeyi reddettiği öğrenildi. Parti kurmaylarından da sert bir mesaj geldi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:32

, mutlak butlan kararının ardından ile birlikte ’ye geçen milletvekillerinin geri dönüşüne sıcak bakmadı. 

HABERİN ÖZETİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
CHP, Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen milletvekillerinin partiye dönüşüne kapıları kapattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye dönmek isteyen bazı milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etmedi.
CHP'li kurmaylar, ayrılıp yeniden dönme taleplerini 'burası yolgeçen hanı değil' diyerek eleştirdi ve CHP'yi bırakıp gitmenin siyasi bir sonucu olması gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı

KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

CHP Genel Başkanı ’nun da partiye dönmek isteyen bazı milletvekilleriyle görüşmeyi kabul etmediği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin tavrı net: Geri dönüşler için tüm kapılar kapatıldı

"BURASI YOLGEÇEN HANI DEĞİL"

Milletvekillerinin ayrılıp yeniden partiye dönme taleplerine tepki gösteren CHP’li kurmaylar, “Canım istedi ‘gittim, geldim’ olmaz. Biz burada partinin ayakta kalması için bir nöbet tutuyoruz. Siyasetin bildiğimiz kurallarıyla yürümeyen bir süreç vardı. CHP tarihinin en sancılı, kötü dönemi bize denk geldi. Ben nöbet tutuyorsam onlar da tutmalıydı. Burası yolgeçen hanı değil. CHP’yi bırakıp gitmenin siyasi bir sonucu olmalı” ifadelerini kullandı.

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#CHP
#Özgür Özel
#kemal kılıçdaroğlu
#milletvekilleri
#Yeni Parti
#Politika
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