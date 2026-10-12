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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 17:05

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Büşra Özdemir'den cevap geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar vardı. Hakkındaki iddialara cevap veren Özdemir, "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Büşra Özdemir'den cevap geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 17:05

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberlerin ardından ekim ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Hakkında son 15 aydır çok sayıda haber yapıldığını belirten Özdemir, son bir haftadır yaşanan sürecin kendisini yorduğunu ifade ederek daha nezaketli ve düşünceli davranılması çağrısında bulundu.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Büşra Özdemir'den cevap geldi

Hakkında çıkan haberlere genellikle cevap vermeyi tercih etmediğini belirten Özdemir, bu kez açıklama yapma gereği duyduğunu aktardı. Göreve zor bir dönemde geldiğini ifade eden Özdemir, görevini elinden geldiğince en iyi şekilde yerine getirdiğini düşündüğünü belirtti.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Büşra Özdemir'den cevap geldi

"CEVAP VERMEYİ TERCİH ETMİYORUM..."

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olarak siyaset yaptığını belirten Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 ayda hakkımda çok fazla haber yapılıyor benim de böyle bir alışkanlığım var. Cevap vermeyi tercih etmiyorum, hiçbirine cevap vermiyorum. Buna cevap vereceğim çünkü son 1 haftadır çok fazla yorucu bir süreç olmaya başladı. Ben yeterince zor bir dönemde göreve geldim. Bu görevi de elimden geldiğince en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum yani bu tarz birilerinin adı konuşulurken biraz daha nezaketli biraz daha düşünceli davranmalarını ben rica ediyorum"

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