Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor? Tarih bile verildi

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İstanbul
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Yakında bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti’ye katılacak." dedi.
Yalçın'ın sözleri siyaset gündemini hareketlendirirken AK Parti'ye katılacak olan yeni büyükşehir belediyesinin hangisi olacağıyla ilgili tahminler yürütülmeye başladı.
Konuyla ilgili önemli açıklama Gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Burhan, katıldığı televizyon programında AK Parti'ye katılacağı söylenen kişinin CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu iddiasında bulundu.
Burhan, söz konusu iddiasını açıklarken "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim." ifadelerini kullandı.
Burhan, konu hakkında Antalya'daki siyasi çevrelerden ve yerel basın temsilcilerinden bilgi edindiğini belirterek bu bilgilerin güvenilir olduğunu öne sürdü.
Burhan, Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı tarihle ilgili de konuşarak "En geç kasım ayı sonuna kadar geçebileceği ifade edildi." dedi.