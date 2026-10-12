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Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:34

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor? Tarih bile verildi

AK Parti'ye kısa süre içinde bir büyükşehir belediyesinin daha dahil olacağı iddia edildi. Gazeteci Sinan Burhan, bu ismin CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğunu öne sürerek katılım için tarih de verdi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor? Tarih bile verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 00:34

'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın 'ye katılmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Yakında bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti’ye katılacak." dedi.

HABERİN ÖZETİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor? Tarih bile verildi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın yeni bir büyükşehir belediyesinin daha partilerine katılacağını açıklamasının ardından Gazeteci Sinan Burhan, bu ismin CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu iddiasında bulundu.
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, yakında bir büyükşehir belediyesinin daha AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında AK Parti'ye geçecek kişinin CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu yönünde kulis bilgisi edindiğini iddia etti.
Burhan, Özdemir'in en geç kasım ayı sonuna kadar AK Parti'ye geçebileceğinin ifade edildiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor? Tarih bile verildi

Yalçın'ın sözleri siyaset gündemini hareketlendirirken AK Parti'ye katılacak olan yeni büyükşehir belediyesinin hangisi olacağıyla ilgili tahminler yürütülmeye başladı.

SİNAN BURHAN'DAN ANTALYA İDDİASI

Konuyla ilgili önemli açıklama Gazeteci 'dan geldi. Burhan, katıldığı televizyon programında AK Parti'ye katılacağı söylenen kişinin CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir olduğu iddiasında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılıyor? Tarih bile verildi

Burhan, söz konusu iddiasını açıklarken "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye geçeceği yönünde kulis bilgisi edindim." ifadelerini kullandı.

KATILACAĞI TARİHİ DE SÖYLEDİ

Burhan, konu hakkında Antalya'daki siyasi çevrelerden ve yerel basın temsilcilerinden bilgi edindiğini belirterek bu bilgilerin güvenilir olduğunu öne sürdü.

Burhan, Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılacağı tarihle ilgili de konuşarak "En geç kasım ayı sonuna kadar geçebileceği ifade edildi." dedi.

 

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ETİKETLER
#AK Parti
#CHP
#Cemil Tugay
#Sinan Burhan
#Hasan Basri Yalçın
#Politika
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