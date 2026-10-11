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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:12

İsrailli bakan Katz'ı Türkiye'nin Filistin politikası çıldırttı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldırdı! Ankara'dan tepkiler çığ gibi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerle bir açıklama yaparak küstah sözler kullandı. Katil olarak nitelediği Hamas'ın lideri El-Hayya'yı da ölümle tehdit eden Katz, Erdoğan'ın Hamas'a kırmızı halı serdiğini öne sürdü. Katz'ın açıklamasına Ankara'dan art arda sert tepkiler geldi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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İsrailli bakan Katz'ı Türkiye'nin Filistin politikası çıldırttı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldırdı! Ankara'dan tepkiler çığ gibi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 21:12

'de ve 'da binlerce canın yaşamını yitirmesine neden saldırıların mimarı olan , adeta bir terör devleti gibi bölgeyi tehdit ederken ülkenin siyonist düşünceli bakanından skandal bir açıklama geldi.

HABERİN ÖZETİ

İsrailli bakan Katz'ı Türkiye'nin Filistin politikası çıldırttı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldırdı! Ankara'dan tepkiler çığ gibi

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Hamas yöneticilerini hedef alan açıklamalarına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas yöneticilerine kırmızı halı serdiğini öne sürdü ve Hamas Siyasi Büro Başkanı El-Hayya'yı ölümle tehdit etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın açıklamalarını İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin bir göstergesi olarak niteledi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Katz'ın müzakerelerde yer alan isimleri ölümle tehdit etmesinin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışın göstergesi olduğunu belirtti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin barışı önceleyen diplomatik gücünün Netanyahu kabinesini rahatsız ettiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği Filistin politikasından rahatsızlığını küstah ifadelerle ortaya koydu.

HAMAS LİDERİNE ÖLÜM TEHDİDİ

Ankara'nın Hamas'ı ve Filistin Devleti'ni savunan politikalarına hazımsızlığını belli eden Katz, Erdoğan'ın Hamas yöneticilerine kırmızı halı serdiğini öne sürdü.

İsrailli bakan Katz'ı Türkiye'nin Filistin politikası çıldırttı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldırdı! Ankara'dan tepkiler çığ gibi

Hamas yöneticilerini, "katil ve tecavüzcü" diye niteleyen Katz, Hamas Siyasi Büro Başkanı El-Hayya'yı da ölümle tehdit etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK: SİYASİ ÇARESİZLİĞİN AÇIK GÖSTERGESİ

Katz'ın küstah ifadelerinin ardından devlet erkanından art arda tepki açıklamaları geldi. Açıklamalarda Türkiye'nin izlediği politikanın İsrail'i rahatsız ettiğine dikkat çekilerek, Neyanyahu yönetiminin çaresizliğine dikkat çekildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Katz'ın ifadelerine karşı şu paylaşımı yaptı:

"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın, Cumhurbaşkanımız Sayın ’ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hadsiz açıklamaları, İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir.

İsrailli bakan Katz'ı Türkiye'nin Filistin politikası çıldırttı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldırdı! Ankara'dan tepkiler çığ gibi

İsrail hükümeti, iç siyasetteki sıkışmışlığını ve seçim öncesi çöküşünü Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtbas edebileceğini zannetmektedir.

Türkiye’yi hedef alan bu asılsız ithamlar ve karalama kampanyaları, İsrail yönetiminin Gazze’deki soykırımcı sicilini ve bölge genelinde sürdürdüğü yayılmacı, saldırgan politikaları gizlemeye yetmeyecektir.

Katz’ın barış ve ateşkes müzakerelerinde sorumluluk alan aktörleri açıkça ölümle tehdit etmesi ise İsrail’in uluslararası hukuku, insan haklarını ve küresel vicdanı tamamen hiçe sayan haydutça anlayışının yeni bir tezahürüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye; hiçbir tehdide, provokasyona ve şantaja boyun eğmeyecektir. Ülkemiz; Filistin halkının meşru haklarını, tarihi adalet davasını ve bölgede kalıcı barışı kararlılıkla savunmaya, zalimin karşısında hakikatin gür sesi olmaya devam edecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: TÜRKİYE DURUŞUNU DEĞİŞTİRMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan hadsiz ifadelerinin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

İsrailli bakan Katz'ı Türkiye'nin Filistin politikası çıldırttı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözlerle saldırdı! Ankara'dan tepkiler çığ gibi

Türkiye'ye yönelik asılsız ithamların İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgede sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemeyeceğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA: TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİSİ NETANYAHU KABİNESİNİ RAHASTIZ EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm dünya ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir, Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması, Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir."

 

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#gazze
#israil
#Recep Tayyip Erdoğan
#Lübnan
#Israel Katz
#Gündem
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