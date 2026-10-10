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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere güvence: Sizi zırzop diye aşağılayanların insafına bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan gurbetçiler için önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımızı 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere güvence: Sizi zırzop diye aşağılayanların insafına bırakmayacağız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 18:24

Cumhurbaşkanı , Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere güvence: Sizi zırzop diye aşağılayanların insafına bırakmayacağız

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, birliğin çalışmalarını takdir ederek yurt dışındaki vatandaşların huzuru ve esenliği için desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Erdoğan, genel kurulun Avrupalı Türkler ve Türk diasporası için verimli sonuçlar getireceğine inandığını ifade etti.
Uluslararası Demokratlar Birliği'nin, kimlik ve kültürlerini muhafaza etmeleri, bulundukları topluma katkı sağlamaları ve kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi sorunlarla mücadele etmeleri konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı.
Partinin ilgili kurumları aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
UID'nin bugüne gelmesinde emeği geçenlere rahmet diledi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Katılımcıları, Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Erdoğan mesajında "Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz "zırzop" diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız." dedi. 

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN HUZURU İÇİN ÇALIŞAN KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Demokratlar Birliği'nin kıymetli mensupları, çok değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım; hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında Avrupa'da ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, başarılarıyla daima iftihar ettiğimiz tüm vatandaşlarıma en içten selamlarımı yolluyorum. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere güvence: Sizi zırzop diye aşağılayanların insafına bırakmayacağız

Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel kurulda tecelli edecek iradenin sizlerle birlikte Avrupalı Türkler ve 7 milyonu aşkın nüfusa sahip Türk diasporasının tamamı için verimli ve faydalı neticeler getireceğine inanıyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin çatısı altında yurt dışındaki vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için fedakârca çalışan her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla gurbeti ikinci vatan eyleyen kardeşlerimiz için yüksek bir şuurla çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı iletiyorum.

"UID HAYATİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENİYOR"

Kıymetli dostlar; Uluslararası Demokratlar Birliği yürüttüğü proje ve faaliyetlerle yurt dışındaki millet varlığımız için çok hayati bir sorumluluk üstleniyor. UID ailesi; kalplerinde memleket hasreti taşıyan kardeşlerimizin bulundukları ülkelerde daha iyi yerlere gelebilmek için, kimlik ve kültürlerini muhafaza edebilmesi için, demokratik katılım dahil içinde yaşadıkları topluma azami katkı verebilmesi için ciddi bir gayret sarf ediyor. Eş zamanlı olarak kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi sorunların çözümüne yönelik önemli bir çaba harcıyor. 

Kurumsal tecrübesi ve dinamik kadrolarıyla çok geniş bir coğrafyada son derece başarılı işlere imza atan Uluslararası Demokratlar Birliği'ni tebrik ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.

"SİZLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İnşallah bizler de gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı gerekse Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlarımızla sizlere destek olmaya, yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza affedersiniz "zırzop" diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız. 

Son olarak; kuruluşundan itibaren birliğin bugünlere gelmesinde payı olan ve ebediyete irtihal etmiş tüm büyüklerimize, kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle 9. Olağan Genel Kurulun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

 

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